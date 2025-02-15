Ceyda Düvenci'den sonra aşkları kısa sürdü! Bülent Şakrak özel hayatını açık açık anlattı! 'Kaliteli kadınlarla...'

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz 2023’te 8 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Ünlü çiftin boşanması üzerine ihanet iddiaları magazin manşetlerinde günlerce yerini aldı.

Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddiaları gündeme geldi. Boşanmanın ardından Bülent Şakrak Esra Akpınar ile görüntülendi ve aşkını ilan etti. Ancak ünlü ismin mutluluğu kısa sürdü.

Ayrılığın ardından yeni yıla kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman’la aşkını ilan ederek giren Bülent Şakrak'ın bu defa da mutluluğu pek uzun sürmedi ve ayrılık haberi geldi.

Bülent Şakrak özel hayatı hakkında açık açık konuştu. Ünlü isme; 'Aşklarınız kısa sürdü, kalbiniz dolu mu?' diye soruldu.

'KALİTELİ KADINLARLA...'

Şakrak, ''Benim kalbim her zaman dolu. İlişkilerim kısa sürmedi bir tane ilişkim kısa sürdü ne var ya? Ben memlekette hoş, klas ve aklı başında kaliteli kadınlarla oluyorum. Gencim ve bekarım, ben iyiyim. Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor.'' ifadelerini kullandı.