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Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Bergüzar Korel ve daha fazlası... Ünlü isimler tek tek ifadeye çağırılıyor! Liste çıkarıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2025 07:56
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Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden olduğuna dair soruşturma devam ederken, Ayşe Barım Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Barım'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmesinin ardından ID Danışmanlık Limited Şirketi ile çalışan oyuncuların listesi çıkarıldı. Ünlü isimler tek tek ifadeye çağırılacak.

Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Bergüzar Korel ve daha fazlası... Ünlü isimler tek tek ifadeye çağırılıyor! Liste çıkarıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Barım, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı.

ayşe barım

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılara Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi.

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Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te, olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında; Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınırken evinde ve iş yerinde arama gerçekleştirildi.

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ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERDİ

ID Danışmanlık Limited Şirketi'ne bağlı ünlü oyuncular; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler, İstanbul Adalet Sarayı’na giderek menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlandığı soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

LİSTE ÇIKARILDI

Ayşe Barım'ın ajansı olan ID İletişim oyuncularının tek tek ifadeye çağırılması bekleniyor. ID İletişim'in temsil ettiği sanatçılar arasında; Ali Atay, Aslı Enver, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Erkan Can, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Halit Ergenç, Hande Erçel, Hazal Kaya, Hümeyra, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Merve Dizdar, Nejat İşler, Okan Yalabık, Pınar Deniz, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Zerrin Tekindor gibi ünlü isimler bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Barım
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