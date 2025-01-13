Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Paris'te aşka geldi! Parmaklarındaki alyans dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile yollarını ayırdı.Ayrılığın ardından adeta yeni bir başlangıç yapan Ceyda Düvenci, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek fazla kilolarından kurtuldu. Ardından kalbinin kapılarını yeni bir aşka aralayan oyuncu, Güçlü Mete ile romantik bir birliktelik yaşamaya başladı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, ilişkilerini saklamıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine aşklarını sergiliyor.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, Paris’e gitti. Burada çekilen romantik bir fotoğrafı paylaşan Düvenci, sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareyle, “Ne güzeldi" notunu düştü.

Evlilikle ilgili sorulara da “Evlilik defterini tamamen kapattınız mı?” sorusuna, “Hayatta hiçbir şeyden tamamen vazgeçmem, her zaman yeniden başlarım,” şeklinde cevap veren Düvenci'nin ve sevgilisinin parmağındaki alyans da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada bu pozu görenler "Yine mi evleniyorsun Ceyda?", "Ay inşallah yine evlenmiyordur" yorumlarında bulundu.

Ceyda Düvenci, ilişkisi hakkında mutlu olduğunu ve huzurlu bir hayat sürdüğünü sık sık dile getiriyor.