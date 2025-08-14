Ceylan Bodrum'da milyonluk teknesiyle açıldı! Düşman çatlattı

Türkücü Ceylan Avcı, hem sahnedeki kariyeri hem de sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. “Küçük Ceylan” olarak tanınan Ceylan Avcı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında estetik operasyonlarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten.”

Ceylan şimdilerde ise Bodrum'da keyif yapıyor. Bodrum'daki 500m2'lik villasında yazı geçiren Ceylan geçtiğimiz yıl tekne aldı.

Milyonluk teknesini sosyal medyadan paylaşan Ceylan sıcakların gelmesiyle soluğu teknesinde aldı.

Ceylan, Bodrum’a götürdüğü lüks teknesinde güneşlenirken mavi bikinisiyle objektiflere poz verdi ve bu anları Instagram’dan takipçileriyle paylaştı.

Ceylan, teknedeki lüks keyfini paylaşıp güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlarla da düşman çatlattı.