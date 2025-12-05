Özge Özpirinçci ve Salih Bademci başroldeydi! Sakıncalı dizisi için erken final kararı

Gold Film'in Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'yi başrollerde ikinci kez buluşturan yeni sezonun iddialı dizisi Sakıncalı için şaşırtan bir karar verildi.

Geçen hafta çekimlerine ara verilen dizi başlar başlamaz reytinglere yenik düştü. Henüz 3 bölüm yayınlanan Sakıncalı istediği başarıyı yakalamayınca erken final kararı verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sakıncalı dizisinin ekibine ise erken final kararı bildirildi.

Özge Özpirinçci dizide evlat acısıyla sarsılan “Süreyya”, Salih Bademci ise mafya Çetin karakterine hayat veriyordu.

SAKINCALI KONUSU NEDİR?

“Sakıncalı”, çocuğunu kaybettikten sonra hayata karşı dimdik duran Süreyya’nın adalet ve intikam uğruna verdiği çarpıcı mücadeleyi konu alıyor. Öfke, kayıp ve dayanışmanın iç içe geçtiği bu hikâye; güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

SAKINCALI OYUNCU KADROSU:

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin üstlendiği dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi usta ve genç kuşağın başarılı isimleri bir araya geliyor.