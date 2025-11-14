Ceylan Nişantaşı'nda görüntülendi! Pozlarındaki halinden eser yok

'Küçük Ceylan olarak bilinen şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan, sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor. Ceylan bu paylaşımlarında filtrenin de dozunu abartarak dikkat çekiyor.

Eski halinden eser kalmayan 51 yaşındaki Ceylan'ın paylaşımları gündeme geldi. Bu sırada ise Ceylan Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin tarafından görüntülendiği fark edince utangaç tavırlar sergileyen Ceylan'ın paylaşımlarındaki halinden ise eser yoktu. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre bir hayli farklı görünen Ceylan'a bu konuda eleştiriler de geldi.

Ceylan'ı görenler "Keşke bu haliyle kalsa", "Paylaşımlardaki bambaşka biri", "Resmen dolandırıcılık" yorumlarında bulundu.