Blok3 ile Demet Akalın birbirine girdi! ''Saygısız, terbiyesiz''

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak müzik sektöründeki Spotify manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme taşımıştı.

Demet Akalın, dijital platformlardaki listelerin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek vererek, Ebo'nun tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürmüştü.

Şarkıcı Akalın, yaşananları "Ebo yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz'" sözleriyle anlattı.

Akalın açıklamalarının devamında ise yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesine dair şüphelerini dile getirerek, "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullandı.

"ANNEANNEMLE FALAN AYNI YAŞTA"



Blok3, Akalın'ın açıklamasına "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin" karşılığını verdi.

DEMET AKALIN KENDİNİ TUTAMADI



Sosyal medya hesabından rapçiye cevap veren Akalın ağzına geleni saydı. Akalın, "Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan" sözleriyle tepki gösterdi.