Ceylan sahne öncesi müjdeyi verdi! 'Süper anneanne oldum'

Çocuk yaşlardan itibaren müzik sektöründe olan şarkıcı Ceylan, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Küçük Ceylan olarak bilinen şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla sosyal medyada yer alıyor.

Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan, bu defa sahne öncesi verdiği müjdeli haberle gündem oldu.

'SÜPER ANNEANNE OLDUM'

Ceylan, sahne alacağı konser öncesi ''Bir oğlumuz oldu. Kızım Melodi’nin yeni üyesi Karel geldi. Ben de süper anneanne oldum'' sözleriyle mutluluğunu paylaştı.