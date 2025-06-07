Cezaevinde 30 kiloya kadar düşmüş, yoğun bakıma alınmıştı! Nihal Candan'ın ailesinin çağrısına Hande Yener'den yanıt geldi

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, dolandırıclık suçundan cezaevine girmişti. Cezaevinde hızla kilo veren ve 29,5 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırılmıştı.



Yoğun bakıma alınan ve tedavisi süren Nihal Candan'a ünlü şarkıcı Hande Yener'den yardım eli uzandı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KALDIRILMIŞTI

KALBİ DURDU, 29.5 KİLOYA DÜŞTÜ

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıktan sonra yakalandığı yeme bozukluğu nedeniyle durumu ağırlaşan ve tahliye edilen Nihal Candan, fenalaşarak Zincirlikuyu'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Ailesinden gelen bilgilere göre, organ yetmezliğiyle mücadele eden ve hayati riski süren Nihal Candan'ın iki kez kalbi durdu. Candan'ın 29.5 kiloya kadar düştüğünü açıklandı.

"ZAMANLA YARIŞIYORUZ" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Bahar Candan geçtiğimiz günlerde, "Ablamın durumu ciddi ve devlet hastanelerinde yoğun bakım yatağı yok. İstanbul Ankara ve çevresindeki devlet ya da özel hastanelerde yer arıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Acil" paylaşımını da yaparak yardım istemişti.

HANDE YENER'DEN YARDIM ELİ

Bu yardım çağrısına Hande Yener sessiz kalmadı ve yardım elini uzattı.

Hande Yener, hastane bulunması sürecinde devreye girdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener, Nihal Candan'la da temasa geçti ve görüntülü konuşarak ona moral verdi.

O anlar ise böyle yansıdı.

İŞTE SON HALİ

Öte yandan Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı.