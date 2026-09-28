Charli XCX, 2026 MTV VMAs kırmızı halısında talihsiz kıyafet kazası yaşadı

34 yaşındaki İngiliz şarkıcı Charli XCX, 2026 MTV Video Müzik Ödülleri (VMAs) kırmızı halısında tercih ettiği cesur kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak poz verdiği sırada yaşadığı küçük bir kıyafet kazası geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Charli XCX, ödül törenine siyah mini bir üst ve aynı renkte uzun etekle katıldı. Göğüs kısmında transparan kesik detay bulunan üstü, karın kaslarını tamamen ortaya çıkarırken oldukça iddialı bir görünüm sundu.

Kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verdiği sırada kıyafeti kısa süreliğine kayınca talihsiz bir kaza yaşandı. Şarkıcının bu anı fark etmesine rağmen rahat tavrını koruduğu ve poz vermeye devam ettiği görüldü.



Charli XCX, bu yılki MTV VMAs'ta "SS26" adlı şarkısıyla En İyi Sanat Yönetimi (Best Art Direction) ve En İyi Pop (Best Pop) olmak üzere iki kategoride aday gösterildi.