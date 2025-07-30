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Çift Kişilik Oda finali Suudi Arabistan’da yayınlandı! Türk seyirci finali kaçak izledi

Çift Kişilik Oda finali ne zaman merak edilirken ilginç bir durum yaşandı. Çift Kişilik Oda finali Suudi Arabistan’da yayınlanınca seyirciler "Biz de kaçak izleriz" yorumlarında bulundu.

Çift Kişilik Oda finali Suudi Arabistan’da yayınlandı! Türk seyirci finali kaçak izledi
Kubra Akalın

Devrim Özkan'ın başrolde olduğu Çift Kişilik Oda dizisinin yayın süreci arapsaçına döndü, final ne zaman belirsizliğini koruyor. 8. bölümde final yapmasına karar verilen ve yayın tarihleri sürekli ertelenen "Çift Kişilik Oda" dizisiyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Türkiye’de reklam gelirlerinin düşük olması sebebiyle final bölümü ağustos sonuna ertelenen dizi, Suudi Arabistan’da ise yayınlandı. Final bölümüne ait fragmanın Arap medyasında yayınlanmasıyla Türk seyirciler adeta şok yaşadı.

Çift Kişilik Oda finali Suudi Arabistan’da yayınlandı! Türk seyirci finali kaçak izledi 1

Dizinin Türkiye’de hâlâ yeni bölümü yayınlanmamışken, Suudi Arabistan’da final yapması büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan final izleyicilerin sabrını taşırdı.

Dizinin hayranları yapım ekibine ve yayıncı kuruluşa tepkilerini dile getirirken, "Kendi ülkesinde ikinci plana atıldı" yorumları gündeme damga vurdu. Öte yandan seyirciler diziyi 'kaçak' izlediklerini de söyledi.

Çift Kişilik Oda finali Suudi Arabistan’da yayınlandı! Türk seyirci finali kaçak izledi 2

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNALİ NE ZAMAN?

Yapımcılar tarafından yapılan son açıklamaya göre "Çift Kişilik Oda"nın final öncesi son 2 bölümü ağustos sonunda izleyiciyle buluşacak. Ancak sosyal medyada oluşan baskı sonrası yayın tarihinde değişiklik olup olmayacağı merak konusu.

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devrim özkan
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