Cindy Crawford 60 yaşında! Güzelliğinin sırları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü süpermodel Cindy Crawford, 60. yaşını kutlarken adeta yıllara meydan okuyor. Kırışıksız cildi ve genç görünümüyle “tersine yaşlanıyor” yorumlarına neden olan ikon isim, güzellik ve form sırlarını paylaştı.

1980’lerin sonunda modellik kariyerine damga vuran Cindy Crawford, 90’lı yıllarda podyumların en güçlü isimlerinden biri oldu. Üç çocuk annesi yıldız, bugün hâlâ ilk günkü ışıltısını koruyor.

Crawford, 20 yılı aşkın süre önce Fransız doktor Jean-Louis Sebagh ile birlikte kurduğu Meaningful Beauty adlı cilt bakım markasına sadık kaldığını söylüyor. Ürünlerin içeriğinde yer alan Charentais kavunu özünün cilde sıkılık ve parlaklık verdiğini belirten model, özellikle güneş koruyuculu nemlendiricisinden vazgeçmediğini ifade ediyor.

KURU FIRÇALAMA VE SAUNA

60 yaşındaki model; cilt bakımı, kuru fırçalama, düzenli egzersiz ve aralıklı oruç sayesinde hem iyi göründüğünü hem de iyi hissettiğini söylüyor. Evindeki saunayı kırışıklık karşıtı rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

Haftada üç gün 20 dakika kardiyo ve ağırlık çalışması yapan Crawford, egzersiz programında squat, lunge ve kol çalışmaları uyguluyor. Sabahları genellikle kahvaltıdan önce spor yapıyor ve 10.00’dan önce yemek yememeyi tercih ediyor.

SABAH DETOKSU

Her sabah dil temizliği ve kuru fırçalama ile güne başlayan yıldız, ardından lenf drenaj masajı ve gua sha uygulaması yapıyor. Güne açık havada jakuzide vakit geçirerek ve çimlerde yürüyerek devam ettiğini söylüyor.

Kahvaltı tercihi ise oldukça hafif: Hindistan cevizi sütü, çeyrek muz, bir avuç ıspanak, nane, kolajen, protein tozu, keten tohumu, kenevir tohumu ve maca karışımından oluşan bir smoothie.

Öğle ve akşam yemeklerinde protein ve sebze ağırlıklı beslenen Crawford, makarna ve ekmek gibi glütenli gıdalardan uzak durmaya özen gösteriyor.

Cindy Crawford’a göre genç kalmanın en önemli anahtarı ise ruh sağlığı.

