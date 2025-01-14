Cinsel hayatım bitti demişti! Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna yanıt! Açık açık anlattı...

Saba Tümer'in sunduğu CNBC-e'de ekranlara gelen talk show programına konuk olan 60 yaşındaki Okan Bayülgen, açıklamalarıyla gündem oldu.

Mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten Bayülgen, "Şu anda mutluyum. Sevdiğim işler yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum. Dünya standartları da çok değişti artık. 'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların satın alacağı şeyleri almak zorunda kalacakmışsın gibi oluyor. Bütün dünya öyle! Sunulan mutluluk araçları oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği hiçbir şey yok. Gerçekten iyi zengin arkadaşların olursa bunu anlıyorsun. Zenginler büyük depresyonda, benim gibi (gülüyor)" ifadelerini kullandı.

CİNSELLİK SORUSUNA YANIT!

Bir dönem cinsel hayatının bittiğini söyleyen Bayülgen Saba Tümer'in cinsellikle ilgili sorularını da yanıtladı. Bayülgen, "Cinsellik tekrar hayatına girdi mi?" sorusuna "Cinsellik zaten çıkmamıştı benim hayatımdan" yanıtını verdi. Bayülgen "O işlere Teoman bakıyor artık" cevabını da ekledi.

Bayülgen yıllar önce "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart"