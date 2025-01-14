Cinsel hayatını anlatan Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'in yanında kadın görünce çıldırdı: "Ben de bu gece birini bulup..."

Mehmet Ali Erbil ile bir küsüp bir ayrılan Gülseren Ceylan son günlerde gündemden düşmüyor. Gülseren Ceylan ayrılık sonrası yaptığı cinsel hayat açıklaması ile şoke etmişti.

“Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?” sorusuna "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. Benim öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var" yanıtını vermişti.

Korunmadıklarına kadar her şeyi anlatan Gülseren Ceylan bu sefer Mehmet Ali Erbil ile açılan yayında eski aşkının yanında bir kadın görünce deliye döndü.

Mehmet Ali Erbil'in yanına görüntülü bağlanan Gülseren Ceylan "Sen de hiç ahlak kalmamış, ben de bu akşam başka bir adamla nasıl birlikte oluyorum" diyerek çıldırdı.

"Ben ondan başka hiçbir kimseyle birlikte olmadım" diyen Ceylan "Bu yaptığının bedelini çok ağır ödeyecek" diyerek Erbil'i tehdit etti. Erbil ise "Bu benim kız arkadaşım değil" ifadelerini kullandı.