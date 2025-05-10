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Cinsel hayatlarını açık açık anlatmıştı! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan için mahkemeden karar çıktı

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrılığın ardından şaşırtan iddialar ortaya atmış ve cinsel hayatlarını da açık açık anlatmıştı. Ünlü şovmen eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a hakaret, mala zarar verme ve uzaklaştırma davası açmıştı. Uzaklaştırma davasında karar çıktı.

Cinsel hayatlarını açık açık anlatmıştı! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan için mahkemeden karar çıktı
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile defalarca ayrılıp barıştı. Erbil ile Ceylan'ın bu nedenle 'toksik ilişki' olarak tanımlanan birliktelikleri geçtiğimiz ay bir kez daha sonlandı.

Ayrılığın ardından Gülseren Ceylan katıldığı bir programda cinsel hayatlarını açık açık anlatmış ve 'Çocuk yapmayı çok istiyorduk ve asla korunmadık' demişti.

Daha sonra birbirinden farklı iddialar ortaya atan Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'in hizmetçisi ile ilişki yaşadığını söylemişti.

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MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Mehmet Ali Erbil, kendisi hakkında beyanatlarda bulunan eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a hakaret, mala zarar verme ve uzaklaştırma davası açmıştı. Uzaklaştırma davasında karar çıktı. Ceylan, bir ay boyunca Erbil'e yaklaşamayacak.

Gülseren Ceylan, ayrıca Mehmet Ali Erbil hakkında açıklama da yapamayacak.

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SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil hakkında şunları söylemişti; "Kız arkadaşıma yazıldı, evde hizmetçiyi taciz etti, evde arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynanıyordu. Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiler. Hizmetçi, ayağımı ovarken bazı uygunsuz davranışlarda bulunduklarını itiraf etti. Ne yaptığını siz anlayın artık... Öyle basit bir şey değil, ısırmış bile. Bu durumu bizzat kendi ağzından duyunca adeta delirdim. Ağabeyin, benim yanımdayken tuvalete giderken hiç çekinmeden pantolonunu indiriyordu. Zaten ailenizin tüm saygısızlıklarına şahit oldum. Aldatılmayı affettim ama kimse affetmemeli. Devleti dolandırdı, evdeyken hizmetçiyi kandırdı. Arkadaşıma da mesaj atarak uygunsuz teklifler yaptı. Bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumu herkesin bilmesini istiyorum. Bana şiddet uyguladı ama ben de izin verdim. Yaşlı olduğu için bir şey yapmak istemedim."

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in asistanı hakkında da şok edici bir iddiada bulundu. Erbil'in asistanının, kendisini zengin adamlara pazarlamaya çalıştığını iddia etti. Ceylan, bu konuda ise "Beni tanıdıklarını iddia eden zengin adamlara pazarlamaya çalıştılar. Bu durum,gerçekten benim için çok travmatik bir deneyimdi" dedi.

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'ın bu açıklamalarını ardından soluğu mahkemede aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülseren Ceylan
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