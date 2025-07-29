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Cinsiyet değiştirince teklif gelmez oldu! Rüzgar Erkoçlar bakın artık ne yapıyor?

Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle hafızalarımızı kazınan Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirip adını da Rüzgar Erkoçlar yapmıştı. Oyunculuğa ara vermek zorunda kalan ünlü isim son haliyle dikkat çekti.

Cinsiyet değiştirince teklif gelmez oldu! Rüzgar Erkoçlar bakın artık ne yapıyor?

Magazin dünyasında Nil Erkoçlar olarak tanınan ve geçirdiği cinsiyet geçişi operasyonunun ardından hayatına Rüzgar Erkoçlar olarak devam eden başarılı oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Ekranlardan uzaklaşan Erkoçlar yeni işiyle dikkat çekti. Cinsiyet geçiş süreciyle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Rüzgar Erkoçlar, yaptığı açıklamada, yıllar önce çalıştığı pastaneye ortak olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu dövme sanatçılığı da yapıyor.

Cinsiyet değiştirince teklif gelmez oldu! Rüzgar Erkoçlar bakın artık ne yapıyor? 1

Oyunculuğa ara veren Rüzgar Erkoçlar’ın oyunculuğa ara verme sebebi ise aslında kendi isteği değil.

Erkoçlar bir süre önce kendisine engel konduğun söylemişti ve şunları demişti:

Cinsiyet değiştirince teklif gelmez oldu! Rüzgar Erkoçlar bakın artık ne yapıyor? 2

"Televizyondan çok teklif gelmiyor. Sebebini biliyorum neden gelmediğinin... Durumumda bir şey yok. Basın haberimi yapıyor, herkes beni tanıyor. İş kendi mesleğime gelince olmuyor. Sinema filmleri var, yapım şirketlerinin başarısızlığımı mi bilmiyorum, satılamıyor. Ya burada konulan engel var. Öyleyse onun kaldırılmasını istiyorum."

Cinsiyet değiştirince teklif gelmez oldu! Rüzgar Erkoçlar bakın artık ne yapıyor? 3

Tuğba Erkoçlar ise mutlu bir evlilik sürdüren Rüzgar Erkoçlar tatilden pozlarını paylaşınca beğeni topladı.

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Rüzgar Erkoçlar
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