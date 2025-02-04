Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Fenomen Arya Bektaş yabancı modelle aşk yaşadığı iddia edildi! Paylaşımı gündem oldu...

Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi fenomen Arda Bektaş, son zamanlarda insiyet geçiş süreciyle ve yaptırdığı ameliyatlarla gündeme geliyordu. Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan ve adını da Arya Bektaş olarak değiştiren fenomen isim şimdi de özel hayatıyla konuşuluyor.

ARJANTİNLİ MODELLE AŞK İDDİASI!

Geçtiğimiz günlerde Sefo'yla yaşadığı kavgayla gündeme gelen Bektaş, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Arjantinli model bir erkeği sosyal medya hesabında paylaşan Bektaş'ın modelle aşk yaşadığı iddia edildi.

İsminin Martin Sebastián Gonzalez olduğu öğrenilen modelle TikTok'ta video paylaşınca da aşk iddiaları güçlendi.