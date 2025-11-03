MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Çıplak elbise' trendi! Demi Moore yaşına rağmen çok iddialı

Los Angeles’ta düzenlenen 14. LACMA Art+Film Gala gecesinde ünlü isimler iddialı kıyafetleriyle adeta şov yaptı. Demi Moore, “çıplak elbise” trendiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

'Çıplak elbise' trendi! Demi Moore yaşına rağmen çok iddialı

Los Angeles County Museum of Art’ın (LACMA) bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Art+Film Gala, ünlüler geçidine sahne oldu. Kırmızı halıda “less is more” (az çoktur) anlayışı hakim olurken, Hollywood yıldızları cesur kıyafet tercihleriyle dikkat çekti.

62 yaşındaki Demi Moore, kariyerinde yeniden yükselişe geçtiği dönemde kırmızı halıda adeta göz kamaştırdı.

Çıplak elbise trendi! Demi Moore yaşına rağmen çok iddialı 1

“The Substance” filmindeki Oscar adaylığı sonrası büyük beğeni toplayan Moore, çiçek desenli transparan elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

İnce siyah tül kumaştan yapılan ve rengarenk payet çiçeklerle süslenen elbisesiyle zarif bir görünüm sergileyen Moore, uzun siyah saçlarını dalgalar halinde bir omzuna attı. Kırmızı ojeleri ise elbisesindeki çiçeklerle mükemmel uyum sağladı.

Çıplak elbise trendi! Demi Moore yaşına rağmen çok iddialı 2

Gecede ayrıca Kristen Wiig ve Dixie D’Amelio gibi ünlü isimler de “çıplak elbise” trendine uyum sağlayarak, cesur stilleriyle sosyal medyada gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Senaryo değişti yine olmadı! O dizi final kararı aldıSenaryo değişti yine olmadı! O dizi final kararı aldı
Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."

Anahtar Kelimeler:
Demi Moore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.