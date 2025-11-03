'Çıplak elbise' trendi! Demi Moore yaşına rağmen çok iddialı

Los Angeles County Museum of Art’ın (LACMA) bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Art+Film Gala, ünlüler geçidine sahne oldu. Kırmızı halıda “less is more” (az çoktur) anlayışı hakim olurken, Hollywood yıldızları cesur kıyafet tercihleriyle dikkat çekti.

62 yaşındaki Demi Moore, kariyerinde yeniden yükselişe geçtiği dönemde kırmızı halıda adeta göz kamaştırdı.

“The Substance” filmindeki Oscar adaylığı sonrası büyük beğeni toplayan Moore, çiçek desenli transparan elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

İnce siyah tül kumaştan yapılan ve rengarenk payet çiçeklerle süslenen elbisesiyle zarif bir görünüm sergileyen Moore, uzun siyah saçlarını dalgalar halinde bir omzuna attı. Kırmızı ojeleri ise elbisesindeki çiçeklerle mükemmel uyum sağladı.

Gecede ayrıca Kristen Wiig ve Dixie D’Amelio gibi ünlü isimler de “çıplak elbise” trendine uyum sağlayarak, cesur stilleriyle sosyal medyada gündem oldu.