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Çirkin'deki o sahneler ortalığı karıştırdı! ''Birebir kopyalanmış''

Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı Çirkin dizisinin 2. sezon tanıtımı büyük ses getirdi. 2022’de vizyona giren Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content, fragmanın ardından yayınlandığı yazılı açıklamada “Çirkin” dizisinin sadece sezon tanıtım için çekilen 1 dakikalık teaser’ındaki bazı sahnelerin kendi projelerinden alındığı öne sürdü.

Çirkin'deki o sahneler ortalığı karıştırdı! ''Birebir kopyalanmış''
Öznur Yaslı İkier

Star TV’nin Çirkin dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı ilginç bir tartışma başlattı. 2022’de vizyona giren Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content, yayınlandığı yazılı açıklamada “Çirkin” dizisinin sadece sezon tanıtım için çekilen 1 dakikalık teaser’ındaki bazı sahnelerin kendi projelerinden alındığı iddia etti.

Şirket yaptığı yazılı açıklamada “Tanıtım videoları ve sosyal medya paylaşımlarından gördüğümüz üzere, Star TV’de yayınlanacak olan, 25 Film tarafından yapımı gerçekleştirilen “Çirkin” adlı TV dizisinin ikinci sezon fragmanında, yapımı Orchestra Content’e ait Bergen filminin planları, ses tasarımı ve yaratılan atmosferi birebir kopyalanarak kullanılmış ve yayınlanmıştır.

Çirkin deki o sahneler ortalığı karıştırdı! Birebir kopyalanmış 1

Bergen filminde ve tanıtım videosunda yer alan, Bergen’in makyaj masasında hazırlanması, eldivenlerini giymesi, parfümünü sıkması, gözlerine yakın plan alınması, ardından koridorda sahneye yürümesi ve nihayetinde sahneye çıkması ve kameranın Bergen’in arkasından sahneyi ve seyirciyi görmesine ilişkin planlar, ses tasarımı ve atmosfer, özenle senaristler tarafından birebir senaryoda yazılmış ve filmin storyboard’unda dahi yer alan, fikri çabanın ürünü olan çalışmalardır.

Çirkin deki o sahneler ortalığı karıştırdı! Birebir kopyalanmış 2

Bu sahnelerin, ses tasarımının ve yaratılan atmosferin, tamamen aynı şekilde uygulanması, çekimlerin aynı açılarla ve aynı akışta aktarılması ile bunun üzerine sahnede Bergen’in seslendirdiği şarkının da aynı şekilde oyuncu tarafından seslendirilerek sahnenin devam ettirilmesi, tartışmasız bir şekilde telif hakkı ihlali ve suç teşkil etmektedir. Telif haklarına tecavüz ve suç teşkil eden bu yayının durdurulmaması halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı, hukuk mahkemeleri nezdinde tazminat davası açacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz…” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI
Bergen yapımcısının telif hakkı ihlali iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar; 'bire bir aynı olmuş', 'kendi dizin için özgün olabilirdin' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da; 'Milyon kez benzeri çekilmiş bu sahnenin neresi çalıntı acaba?', 'Pes yani, ona kalırsa dünyadaki her dizide benzer sahneler olabiliyor', 'Herhalde bu zamana kadar on bin filmde falan olan bir kulis sahnesi' gibi yorumlar yaptılar.

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Çağlar Ertuğrul çirkin Derya Pınar Ak
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