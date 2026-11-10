Kadir Ezildi gitti, Pelin Öztekin geldi! Gelinler Sofrada'nın reyting sonucu şaşırttı

Kadir Ezildi'nin sunumuyla NOW TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan En Hamarat Benim programı reytingleri yüzünden yayından kaldırıldı.

Kadir Ezildi'nin yerine Pelin Öztekin’le Gelinler Sofrada programı ekran hayatına başladı. Gelinler Sofrada programının reytingleri merak edildi.

Pelin Öztekin'in sunduğu program reytinglerde çakıldı. Programda total'de 0,42 reyting ile 71. sırada yer aldı.



KADİR EZİLDİ TV8 İLE ANLAŞTI

Kadir Ezildi ise hemen TV8 ile anlaşarak Temizlik Benim İşim programıyla ekrana döndü. Kadir Ezildi'nin programı ise 9 Kasım günü reytinglerinde 0,84 reyting alarak 40. sıraya yerleşti.