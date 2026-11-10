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Kadir Ezildi gitti, Pelin Öztekin geldi! Gelinler Sofrada'nın reyting sonucu şaşırttı

NOW TV'de Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim'in yerine başlayan Gelinler Sofrada'nın 9 Kasım reyting sonuçları belli oldu. Pelin Öztekin'in sunumuyla ekrana gelen program Total'de 0,42 reytingle 71. sırada kaldı.

Kadir Ezildi gitti, Pelin Öztekin geldi! Gelinler Sofrada'nın reyting sonucu şaşırttı
Nebahat Kübra Akalın

Kadir Ezildi'nin sunumuyla NOW TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan En Hamarat Benim programı reytingleri yüzünden yayından kaldırıldı.

Kadir Ezildi'nin yerine Pelin Öztekin’le Gelinler Sofrada programı ekran hayatına başladı. Gelinler Sofrada programının reytingleri merak edildi.

Kadir Ezildi gitti, Pelin Öztekin geldi! Gelinler Sofrada nın reyting sonucu şaşırttı 1

Pelin Öztekin'in sunduğu program reytinglerde çakıldı. Programda total'de 0,42 reyting ile 71. sırada yer aldı.
Kadir Ezildi gitti, Pelin Öztekin geldi! Gelinler Sofrada nın reyting sonucu şaşırttı 2

KADİR EZİLDİ TV8 İLE ANLAŞTI

Kadir Ezildi ise hemen TV8 ile anlaşarak Temizlik Benim İşim programıyla ekrana döndü. Kadir Ezildi'nin programı ise 9 Kasım günü reytinglerinde 0,84 reyting alarak 40. sıraya yerleşti.

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Pelin Öztekin Kadir Ezildi
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