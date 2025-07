Cinsiyet değiştiren Mika Raun "Dilim ağzıma büyükmüş" deyip kararını açıkladı

Cinsiyet değiştirip bir dizi estetik ameliyat olan fenomen Mika Can Raun, her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sosyal medyada değişimiyle çok konuşulan Mika Can yine olay oldu.

Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti. Kazancıyla da sık sık gündeme gelen fenomen yine adından söz ettirdi.

Dilini dışarı çıkarıp gösteren Mika Can "Dilim ağzıma büyükmüş" dedi. Fenomen isim dil estetiği olacağını açıklayarak herkesi şoke etti.

Mika Can Raun açıklamasında "Doktorumdan öğrendim aklıma soktular benim dil estetiği olacağım. Biraz garip geliyor olabilir kızlar benim dilim ağzıma büyükmüş. Bayağı uzun bir dilim var" dedi.

Sosyal medyada "Dalga mı geçiyorsun?" yorumları alan fenomen daha sonra "Dil büyüklüğü ağzın açık uyumaya sebep oluyormuş" dedi.