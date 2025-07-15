MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cinsiyet değiştiren Mika Raun "Dilim ağzıma büyükmüş" deyip kararını açıkladı

Son dönemlerin dikkat çeken fenomenlerinden Mika Can Raun pek çok estetik yaptırıp daha sonra da cinsiyet değiştirdi. Değişimiyle adından söz ettiren Mika Can şimdi de diliyle ilgili sözleriyle gündemde.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun "Dilim ağzıma büyükmüş" deyip kararını açıkladı
Kubra Akalın

Cinsiyet değiştirip bir dizi estetik ameliyat olan fenomen Mika Can Raun, her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sosyal medyada değişimiyle çok konuşulan Mika Can yine olay oldu.

Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti. Kazancıyla da sık sık gündeme gelen fenomen yine adından söz ettirdi.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun "Dilim ağzıma büyükmüş" deyip kararını açıkladı 1

Dilini dışarı çıkarıp gösteren Mika Can "Dilim ağzıma büyükmüş" dedi. Fenomen isim dil estetiği olacağını açıklayarak herkesi şoke etti.

Mika Can Raun açıklamasında "Doktorumdan öğrendim aklıma soktular benim dil estetiği olacağım. Biraz garip geliyor olabilir kızlar benim dilim ağzıma büyükmüş. Bayağı uzun bir dilim var" dedi.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun "Dilim ağzıma büyükmüş" deyip kararını açıkladı 2

Sosyal medyada "Dalga mı geçiyorsun?" yorumları alan fenomen daha sonra "Dil büyüklüğü ağzın açık uyumaya sebep oluyormuş" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rapçi Lvbel C5 neden tutuklanmıştı? Gündem olduRapçi Lvbel C5 neden tutuklanmıştı? Gündem oldu
TRT'den kovuldu! NOW'un iddialı dizisinin setinden paylaştıTRT'den kovuldu! NOW'un iddialı dizisinin setinden paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Mika Can Raun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

CHP’den iddialı çıkış! Dikkat çeken 9 aylık anket grafiği…

CHP’den iddialı çıkış! Dikkat çeken 9 aylık anket grafiği…

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

G.Saray kalesini Ederson'a emanet ediyor!

G.Saray kalesini Ederson'a emanet ediyor!

Düşen yolcu uçağının pilotuyla ilgili olay iddia! Annesi ölünce...

Düşen yolcu uçağının pilotuyla ilgili olay iddia! Annesi ölünce...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.