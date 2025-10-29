MAGAZİN

Çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit'in Çağatay Ulusoy yorumuyla gündemde! "Biraz egosu var"

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başrolünü paylaştığı “Uykucu” filminin galasında minik oyuncu Seydi Doruk Yiğit’in sözleri geceye damga vurdu: “Çağatay abi çok yakışıklı ama biraz egosu var, ben onun gibi egolu olmayacağım.”

Kubra Akalın

Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun yeni filmi Uykucu'nun galası gerçekleşti. Poll Films imzalı film; Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki galada pek çok ünlü isim vardı. Filmde Çağatay Ulusoy'un çocukluğunu canlandıran Seydi Doruk Yiğit ise açık açık söyledikleriyle gündem oldu.

Çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit in Çağatay Ulusoy yorumuyla gündemde! "Biraz egosu var" 1

Çağatay Ulusoy'u egolu olarak tanımlayan 11 yaşındaki oyuncu, “Çok yakışıklı ama biraz egosu var. Ben büyüyünce onun gibi egolu olmayacağım” dedi.

Çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit in Çağatay Ulusoy yorumuyla gündemde! "Biraz egosu var" 2

UYKUCU KONUSU

Film, ölümcül bir oyunda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Ferman (Çağatay Ulusoy) ve Saye (Elçin Sangu)’nun birbirlerine duydukları tehlikeli yakınlaşmayla birlikte hem hayatta kalmaya hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmeye çalıştıkları “Uykucu”, aksiyonla psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. İstanbul’u mekân edinen yapım, Beyoğlu’na içerden bir bakış da sunarak izleyiciye derinlikli bir İstanbul izleme imkânı veriyor.

