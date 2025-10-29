Çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit'in Çağatay Ulusoy yorumuyla gündemde! "Biraz egosu var"

Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun yeni filmi Uykucu'nun galası gerçekleşti. Poll Films imzalı film; Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki galada pek çok ünlü isim vardı. Filmde Çağatay Ulusoy'un çocukluğunu canlandıran Seydi Doruk Yiğit ise açık açık söyledikleriyle gündem oldu.

Çağatay Ulusoy'u egolu olarak tanımlayan 11 yaşındaki oyuncu, “Çok yakışıklı ama biraz egosu var. Ben büyüyünce onun gibi egolu olmayacağım” dedi.

UYKUCU KONUSU

Film, ölümcül bir oyunda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Ferman (Çağatay Ulusoy) ve Saye (Elçin Sangu)’nun birbirlerine duydukları tehlikeli yakınlaşmayla birlikte hem hayatta kalmaya hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmeye çalıştıkları “Uykucu”, aksiyonla psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. İstanbul’u mekân edinen yapım, Beyoğlu’na içerden bir bakış da sunarak izleyiciye derinlikli bir İstanbul izleme imkânı veriyor.