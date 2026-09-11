Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Özet bölümleriyle hala çok konuşulan dizideki oyuncuların son halleri de sık sık gündem oluyor.

Dizide Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip, uzun bir aranın ardından Evlilik Güzeldir dizisiyle ekrana döndü. Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Hayal Garip'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İmaj değiştirip saçlarını kızıla boyatan Hayal Garip'e; 'Bambaşka birisi olmuş', 'Bakışı bile değişmiş', 'Saç rengini acil değiştirmesi lazım', 'Sana ne olmuş böyle?', 'Bu gerçek mi?', 'Bu nasıl yaşlanmak?' gibi yorumlar yapıldı.

Hayal Garip, Duygu karakterine veda ettikten sonra 2016 yılında yayınlanan tarihi drama Yüzyıllık Mühür'de Perihan karakterini canlandırmıştı. Ardından farklı televizyon ve sinema projelerinde rol alsa da Çocuklar Duymasındaki kadar uzun soluklu ve geniş kitlelere ulaşan bir yapımda görünmedi.

Oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında 'Çanakkale Yüzyıllık Mühür', 'Senden Daha Güzel' ve 'Fedakar' gibi diziler yer aldı.