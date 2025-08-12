MAGAZİN

Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı'nın son haline yorum yağdı

Bir dönemin efsane programı Çocuktan Al Haberi'nin fenomen isimlerinin son halleri sık sık gündem oluyor. Doğa Rutkay'ın sunuculuğunu üstlendiği programda sempatik tavırları çok bilmiş halleri ile dikkat çeken Aras Özadalı'nın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ı şimdilerde büyüdü kocaman oldu...

Öznur Yaslı İkier

Bir dönem fazlaca izlenen programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi yarışmasındaki tavırları ve tatlı cevapları ve gülen yüzüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aras Özadalı'nın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı nın son haline yorum yağdı 1

Doğa Rutkay'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi'nde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aras Özadalı büyüdü ve kocaman oldu.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı nın son haline yorum yağdı 2

Instagram ve YouTube sayfası bulunan minik Aras kısa kısa videolar yayınlamaya devam ediyor.

YORUM YAĞDI

Aras Özadalı babasının ve annesinin çekimleri sayesinde Instagram'da fenomen bebeklerden biri haline geldi.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı nın son haline yorum yağdı 3

Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ının sosyal medya paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı nın son haline yorum yağdı 4

Aras Özadalı'nın sosyal medyadaki karelerine; 'Çok büyüdün', 'Bal çocuk', 'Maşallah çok tatlı', 'Çok şekersin bal yanak', 'Ne kadarda büyüdün' gibi yorumlar yapılıyor.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı nın son haline yorum yağdı 5

