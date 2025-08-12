Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı'nın son haline yorum yağdı

Bir dönem fazlaca izlenen programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi yarışmasındaki tavırları ve tatlı cevapları ve gülen yüzüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aras Özadalı'nın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Doğa Rutkay'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi'nde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aras Özadalı büyüdü ve kocaman oldu.

Instagram ve YouTube sayfası bulunan minik Aras kısa kısa videolar yayınlamaya devam ediyor.

YORUM YAĞDI

Aras Özadalı babasının ve annesinin çekimleri sayesinde Instagram'da fenomen bebeklerden biri haline geldi.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ının sosyal medya paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Aras Özadalı'nın sosyal medyadaki karelerine; 'Çok büyüdün', 'Bal çocuk', 'Maşallah çok tatlı', 'Çok şekersin bal yanak', 'Ne kadarda büyüdün' gibi yorumlar yapılıyor.