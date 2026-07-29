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Çorum Belediye Başkanı 'Manifest' konseri isteğini reddetti! 'Bu şehre giremez'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çocukların müzik grubu Manifest'in kentte konser vermesi talebini reddetti. Aşgın'ın "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" demesi dikkat çekti.

Çorum Belediye Başkanı 'Manifest' konseri isteğini reddetti! 'Bu şehre giremez'
Öznur Yaslı İkier

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son dönemde gençler arasında büyük ilgi gören altı kadın üyeden oluşan müzik grubu Manifest hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Çorum Belediye Başkanı Manifest konseri isteğini reddetti! Bu şehre giremez 1

Şehir Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocuklar tarafından kendisine yöneltilen Manifest konseri talebini geri çevirdi.

Çorum Belediye Başkanı Manifest konseri isteğini reddetti! Bu şehre giremez 2

'ÇORUM’A GİREMEZ'
Kesin Karar'ın haberine göre, çocukların Manifest konseri talebine yanıt veren Aşgın, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" sözleriyle isteği reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Manifest Manifest Grubu
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