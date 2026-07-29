Çorum Belediye Başkanı 'Manifest' konseri isteğini reddetti! 'Bu şehre giremez'

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son dönemde gençler arasında büyük ilgi gören altı kadın üyeden oluşan müzik grubu Manifest hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Şehir Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocuklar tarafından kendisine yöneltilen Manifest konseri talebini geri çevirdi.

'ÇORUM’A GİREMEZ'

Kesin Karar'ın haberine göre, çocukların Manifest konseri talebine yanıt veren Aşgın, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" sözleriyle isteği reddetti.