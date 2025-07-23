Yeşilçam'ın efsanesi Coşkun Göğen eşinin kaybıyla zor günler geçirdi! 1 yılda 14 kilo verdi

Yeşilçam’ın kötü adamı, hafızalara "Tecavüzcü Coşkun" olarak kazınan efsane oyuncu Coşkun Göğen son haliyle merak edildi. 36 yıldır Antalya'da yaşamını sürdüren 80 yaşındaki usta oyuncu Coşkun Göğen, 2018'de kızı Dünya'yı, 7 ay önce eşi Anjelika'yı kanserden kaybetti.

Eşinden hatıra kalan "Ravda" isimli köpeğini yanından ayırmayan ünlü isim zor günler geçirdi. 7 yıl önce aort ameliyatı sonrası çekilen fotoğrafının yeniymiş gibi servis edilerek hakkında çıkan haberlere isyan eden Coşkun Göğen şunları söyledi:

"Karakterimi, nasıl bir aile reisi olduğumu herkes biliyor. Üzgünüm, sağlığımla ilgili basında yer alan iddialardan dolayı iki gündür gece gündüz herkes beni arıyor. Ne amaçla yapılıyorsa benimle oynamasınlar, çok rahatsız oldum. İşine gücüne bakan biriyim. 80 yaşını buldum, bundan sonra macera da aramıyorum. Reklama da hiç ihtiyacım yok."

"KIZIMDAN SENELER SONRA EŞİMİ KAYBETTİM"

Göğen, "İlkokul mezunuyum, 3 dil biliyorum. 9 yaşından beri çalışıyorum. Neyi görmedim ki. Aile yaşantım çok güzel, evlatlarım var. Bir evladımı kaybettim, 7 ay önce de eşimi kaybettim. Üç ay içinde 4 arkadaşımı kaybettim. Bir yılda 14 kilo verdim" diye konuştu.

Coşkun Göğen, en son "Mitoloji Mafyası" komedi filminde oynadığına değinerek "Dağlarda, tepelerde antik yerlerde çalıştığımız için orada sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyordu. Bereket tanrısı, Alaaddin'in lambasından çıkan cini oynuyorum. Çekimlerden sonra zatürre oldum. O film sezona hazırlanıyor. Muhteşem oyuncular var. Adamım Nuri Alço da var" ifadelerini kullandı.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır