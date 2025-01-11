Coşkun Sabah Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Konu kızı Roza'ya gelince gerildikçe gerildi! Mayolu pozlar için açtı ağzını yumdu gözünü...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran Coşkun Sabah şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

Coşkun Sabah konu kızı Roza'ya gelince gerildikçe gerildi. Bir dönem kızının mayolu pozları ile konuşulmasından rahatsız olan Coşkun Sabah açtı ağzını yumdu gözünü...



Kızının mayolu ve bikinili pozlarının sosyal medyada olmasından hoşlanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı ''Ben Güneydoğuluyum orada akrabalarımız var. Bu olay tamam çağdaş batıda normaldir ama doğuda bizim kültürümüzde bunu kabul etmiyorlar. Böyle bir şey bana yanlış gelir. Duymuyor musunuz bazen... Babaya bak ya kızı bilmem ne yapıyor hiç oralı değil. Bilmem ne P... baba.

Hatta ismini de söylemeyeyim çok meşhur bir arkadaşımın kızı her şeyi yapıyor falan o kadar geniş ki hiç karışmam ben diyor ne yaparsa yapsın. Bizim kültürümüz öyle değil.'' ifadelerini kullandı.