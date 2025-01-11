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  4. Coşkun Sabah Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Konu kızı Roza'ya gelince gerildikçe gerildi! Mayolu pozlar için açtı ağzını yumdu gözünü...

Coşkun Sabah Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Konu kızı Roza'ya gelince gerildikçe gerildi! Mayolu pozlar için açtı ağzını yumdu gözünü...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 10:00
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Türk şarkıcı, besteci ve udi olan Çoşkun Sabah şimdi de açıklamalarıyla gündeme geldi. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk olan Coşkun Sabah konu kızı Roza'ya gelince gerildikçe gerildi. Kızı Roza'nın mayolu pozları sorulunca açtı ağzını yumdu gözünü...

Coşkun Sabah Esra Ezmeci'ye konuk oldu! Konu kızı Roza'ya gelince gerildikçe gerildi! Mayolu pozlar için açtı ağzını yumdu gözünü...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran Coşkun Sabah şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

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Coşkun Sabah konu kızı Roza'ya gelince gerildikçe gerildi. Bir dönem kızının mayolu pozları ile konuşulmasından rahatsız olan Coşkun Sabah açtı ağzını yumdu gözünü...

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Kızının mayolu ve bikinili pozlarının sosyal medyada olmasından hoşlanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı ''Ben Güneydoğuluyum orada akrabalarımız var. Bu olay tamam çağdaş batıda normaldir ama doğuda bizim kültürümüzde bunu kabul etmiyorlar. Böyle bir şey bana yanlış gelir. Duymuyor musunuz bazen... Babaya bak ya kızı bilmem ne yapıyor hiç oralı değil. Bilmem ne P... baba.

COŞKUN SABAH KIZI

Hatta ismini de söylemeyeyim çok meşhur bir arkadaşımın kızı her şeyi yapıyor falan o kadar geniş ki hiç karışmam ben diyor ne yaparsa yapsın. Bizim kültürümüz öyle değil.'' ifadelerini kullandı.

coşkun sabah kızı 3

Coşkun Sabah'ın Kızı Roza'nın Pozları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Açıkça eleştiriyorum, kültürel değerlere uygun değil.
Her bireyin kendi hayatını yaşamasını savunuyorum.
Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah
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