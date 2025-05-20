Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi! "Hiçbir şekilde izlemeyeceğim"

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor.

Her sahnesi olay olan dizide Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri ile Ozan Akbaba'nın hayat verdiği 'Cihan Albora' karakteri çok sevilmişti.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal dün akşam yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. İkili aynı anda kişisel hesaplarından Coca-Cola reklamı yapınca sosyal medyada tepki yağdı.

''BOYKOT EDECEĞİM''

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'da duruma kayıtsız kalamadı ve X'te paylaşımda bulunarak;

''Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D’yi de izleyen biri değilim.

Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim.'' dedi.

Cesur bu paylaşımın ardından bir açıklama daha yaptı ve 'Bu arada Türk dizilerinin kahir ekseriyetinin ahlaksızlıktan beslendiği gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu, başka bir vesileyle de olsa.' ifadelerini kullandı.