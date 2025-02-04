Cüneyt Özdemir Turabi'yi yerden yere vurdu! "Bir ara Survivor'da muhafazakarlık satıyordu"

Survivor yarışmasıyla büyük bir çıkış yapan Turabi, bu kez müzik kariyeriyle gündemde. Erotik sözlere sahip İngilizce şarkısıyla sosyal medyada günlerdir konuşulan Turabi'ye tepki yağdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıdaki bazı ifadelerin kadınları aşağılayıcı olduğunu ve toplumsal normlara aykırı olduğunu belirterek yasal işlem başlattı. Bakanlık, söz konusu şarkının kamu düzenini bozucu ve genel ahlakı zedeleyici özellik taşıdığını öne sürdü.

TURABİ'NİN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ

Bakanlığın başvurusu üzerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesine karar verdi. Erişim engeli kararı sonrası Turabi sessizliğini korurken konuya dair Cüneyt Özdemir sert ifadeler kullandı. "Turabi bir ara Survivor'da muhafazakarlık satıyordu, vardığı nokta dibin dibi oldu!" diyen Özdemir şunları söyledi:

"İngilizce yaptığı için türküyü İngilizce'ye çevirmiş diye baktı herkes. Ben de ilk başta dinliyorum Allah Allah acaba dedim ben mi yanlış duyuyorum herhalde dedim bunu editlemişler. Dinlerken utanmakla yani yüzünüzün kızarmasıyla acaba bundan daha alt yer var mı? Yani affedersiniz kadınların söylemeye dilim de varmıyor" dedi.

"DİNİ İMANI YOK"

"Adam gayet yaptığı işten mutlu mesut" diyen Özdemir "Bu uluslararası fenomene de dönüşebilir. Kim böyle sözleri yazmayı aklına getirir. Kadınları ne zaman şey yapmalıyız gün gün anlatıyor. Beterin beterinin de beteri varmış yani. Ahlakçı bir yerden de seslenmek istemiyorum ama... Burada bizim oğlana dinlettim mavi gözleri açıldı" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir "Turabi yeter ki şöhret olsun. Survivor'da bize müslümanlığı satan bir insandı şimdi dini imanı hiçbir şeyi yok bambaşka bir tarafa savrulmuş" dedi.