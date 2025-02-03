Müstehcen bulunmuştu! Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin sosyal medyada büyük tepki toplayan şarkısının milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulunmuştu.

ERİŞİM KARARI!

Müstehcen bulunan şarkının engellenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusunu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.