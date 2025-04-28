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Daha 10 bölüm bile olmadı! ATV, Sustalı Ceylan dizisi için final kararı aldı

Dizilerden peş peşe final kararı gelmeye devam ediyor. ATV ekranlarının yeni ve iddialı yapımı Sustalı Ceylan için 6. bölümde final kararı alındı.

Daha 10 bölüm bile olmadı! ATV, Sustalı Ceylan dizisi için final kararı aldı
Kubra Akalın

Deha, İnci Taneleri, Siyah Kalp gibi dizilerin final kararlarının ardından bir diziden daha final kararı geldi. Reytinglerde beklentiyi karşılamayan ATV dizisi daha 10 bölüm olmadan bitiyor

Celil Nalçakan, Sümeyye Aydoğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi oyuncuları bir araya getiren Sustalı Ceylan dizisi de final yapan projeler arasına katıldı.

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Sustalı Ceylan dizisi 6. bölümde ekrana veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ilk 6 bölümünün çekimleri tamamlanmış, ekip kısa bir ara vermişti. Reytingler beklentiyi karşılamayınca final kararı alındı.

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DİZİ İÇİN 10 KİLO VERMİŞTİ

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde 'Fecir' karakterine hayat veren Burak Yörük şimdilerde Sustalı Ceylan dizisi ile ekranlara geri dönmüştü. Yeni projesi için imaj tazeleyen Burak Yörük 10 kilo vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
final Deha
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