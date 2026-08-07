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Daha 17 11. bölüm 1. fragman izle! 'Sonunda yönetmen uyandı'

Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17’de taşlar yerinden oynuyor. Leyla (Ceren Ayruk), Aras’ın (Çağan Efe Ak) büyük gizemini öğreniyor. Daha 17'nin 11. yeni bölümünden ilk fragman geldi. Yeni bölüm görüntüleri kısa sürede TT oldu.

Daha 17 11. bölüm 1. fragman izle! 'Sonunda yönetmen uyandı'
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizi Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizi bu hafta 11. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Fragmanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Leyla'nın (Ceren Ayruk) Aras'ın geçmişine dair gerçeği öğrenmesi oldu. Leyla'nın, "Demir kim?" sorusunun peşine düşmesi hikâyede artık yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi.

Daha 17 11. bölüm 1. fragman izle! Sonunda yönetmen uyandı 1

DAHA 17 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tanıtımda Teoman'ın (Ata Yaşat), "Siz benden bir şey saklıyorsunuz" sözleri tansiyonu yükseltti. Sahne, aile içindeki sırların ortaya çıkmaya çok yakın olduğunu gösterdi.

**DAHA 17 11. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!


Fragmanın en çarpıcı anı Serhat'ın (Çağdaş Onur Öztürk) yer aldığı sahnede yaşandı. Aras'ı tanıyan hemşirenin, üzerinde harflerin yazılı olduğu kâğıtla Serhat'tan yardım istediği görüldü. Serhat'ın, Teoman'ın ismindeki sesli harfleri gözleriyle onaylaması izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı. Aras'ın kardeşini bulma yolunda elde ettiği bugüne kadarki en büyük ipucu, akıllara tek bir soruyu getirdi: Aras, kardeşine sonunda ulaşabilecek mi?

Daha 17 11. bölüm 1. fragman izle! Sonunda yönetmen uyandı 2

Daha 17'nin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'sonunda hikaye ilerliyor', 'yönetmen uyandı', 'çok iyi fragman' gibi yorumlar yapıldı.

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Nesrin Cavadzade Dilara Aksüyek Daha 17 dizisi Çağan Efe Ak
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