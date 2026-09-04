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Teşkilat dizisinde beklenmedik ayrılık! Serhat Kılıç sete çıkmadan veda etti

Teşkilat dizisinde yeni sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 7. sezonu öncesi iddialı transferlerle adından söz ettiren fenomen dizisinin kadrosuna katılan Serhat Kılıç sete çıkamadan projeye veda etti.

Teşkilat dizisinde beklenmedik ayrılık! Serhat Kılıç sete çıkmadan veda etti
Öznur Yaslı İkier

Teşkilat” dizisi 7. sezonu öncesi iddialı transferlerle adından söz ettirdi. TRT1’in pazar akşamlarına damga vuran dizisinin kadrosuna Serhat Kılıç da dahil olmuştu.

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Serhat Kılıç daha sete çıkamadan projeye veda etti.

Teşkilat dizisinde beklenmedik ayrılık! Serhat Kılıç sete çıkmadan veda etti 1

ÇEKİMLERE KATILAMADI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı aktör bugün başlayacağı çekimlere sağlık sorunundan dolayı katılamadı.

DOKTORU YASAKLADI
Yapılan kontrolde Serhat Kılıç’a boyun fıtığı teşhisi konuldu. Doktoru bir süre oyuncunun aksiyon sahnelerinde oynamasını yasakladı. Üç hafta boyunca fizik tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşacağı öğrenilen Kılıç “Teşkilat”a veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç Tolga Sarıtaş teşkilat
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