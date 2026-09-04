Teşkilat dizisinde beklenmedik ayrılık! Serhat Kılıç sete çıkmadan veda etti

“Teşkilat” dizisi 7. sezonu öncesi iddialı transferlerle adından söz ettirdi. TRT1’in pazar akşamlarına damga vuran dizisinin kadrosuna Serhat Kılıç da dahil olmuştu.

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Serhat Kılıç daha sete çıkamadan projeye veda etti.

ÇEKİMLERE KATILAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı aktör bugün başlayacağı çekimlere sağlık sorunundan dolayı katılamadı.

DOKTORU YASAKLADI

Yapılan kontrolde Serhat Kılıç’a boyun fıtığı teşhisi konuldu. Doktoru bir süre oyuncunun aksiyon sahnelerinde oynamasını yasakladı. Üç hafta boyunca fizik tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşacağı öğrenilen Kılıç “Teşkilat”a veda etti.