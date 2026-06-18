Daha 17 4. bölüm 2. fragman izle! 'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizi Daha 17 yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Reytinglerde başarı elde eden Daha 17 pazar akşamlarına damga vuruyor. Daha 17'nin 4. bölümünden 2. fragman geldi.

DAHA 17 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI

Dizinin yeni bölüm fragmanına; 'Sabırsızlıkla bekliyorum', 'Bu diziyi izlemeye başlayınca pazar günleri gelmemeye başladı', 'İntikam aldıkları günü sabırsızlıkla bekliyorum' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ:

Aras kardeşine kavuşmak için gittiği adreste karşısında Teoman’ı bulmuştur. Teoman Aras’ın geçmişine dair onu şaşırtacak bilgilere sahiptir. Aras ve Teoman arasında yoğun duygusal anlar yaşanacak, yaşananlar ikisinde de iz bırakacaktır. Diğer yandan Aras Bodrum’da kaçak konumdadır.

Buradan gitmeden önce kendisine mesajları atıp kardeşini vereceğini söyleyen adama ulaşması gerekmektedir. Adama ulaşamadığı gibi Bodrum’da alanı ve zamanı daralır. Aras’ın orada kalabilmesi için Leyla ailesine karşı bir kumar oynayacaktır. Ancak bu kumar sonunda Leyla’nın bir bedel ödemesini gerektirecektir.

Teoman ise Aras’ın kardeşini ondan önce bulmaya kararlıdır. Aras’ın kardeşine dair bulduğu bir iz onu Aras’la bir kere daha karşı karşıya getirecektir. Ancak bu defa karşı karşıya geldiklerinde Teoman’ın da kulaklarında geçmişin kayıp sesleri dolaşmaya başlayacaktır.