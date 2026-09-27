Daha 17'de beklenmedik ayrılık! Vedası yazıldı

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizisinde beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

Pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizi bu hafta 18. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken Emre Kabakuşak ile Murat Aksu’nun yönettiği dizide bir ayrılık yaşandı.

HİKÂYESİ BİTTİĞİ İÇİN VEDA ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz’un yazdığı diziye Hakan Meriçliler veda etti. Bodrum’da çekilen dizide okul müdürü Remzi rolüne hayat veren Hakan Meriçliler hikâyesi bittiği için projeye veda etti.