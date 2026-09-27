Uzak Şehir 66. bölüm 2. fragman izle! Herkes senariste seslendi

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı, yayınlandığı dönemde reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden "Uzak Şehir" dizisi yeni sezona iddialı başladı.

Bu hafta 66. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede büyük ses getirdi.

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Cihan, yaşadığı kayıplar sonrasında ailesini Ecmel'e rağmen bir arada tutabilmek için elinden geleni yapar. Kartal'ın gelişi ile beraber bu denge alt üst olacak!

'Kartal, Alya'nın babası mı?' sorusu da fragmanın ardından gündeme geldi.

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya’nın aldığı kararın ardından Cihan’la arasında oluşan derin çatlak, ikisi için de onarılması zor bir kırılmaya dönüşür. Cihan’ın ne olursa olsun oğlundan vazgeçmeyişi ise, Alya’yı hiç beklemediği adımlar atmaya mecbur bırakacaktır.

Kaya’nın Zerrin’i başka bir adamla yan yana görmesi, kapanmayan defterleri yeniden açarken, İpek kendisini hiç hesap etmediği bir yüzleşmenin ortasında bulacaktır.

Alya’nın Nare ile olan beklenmedik iş birliği, Alya’yı tahmin edemediği bir sona sürüklerken, tüm bu yaşananların gölgesinde ortaya çıkan yeni bir isim, Albora ailesi için hazırlıklarını tamamlamaktadır.