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Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade balayı pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı

Nesrin Cavadzade, mayıs ayında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Taner Uçar ile çıktığı balayından fotoğraflar paylaştı.

Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade balayı pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs'ta Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti.

Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum'da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikâh yaptık, düğünümüz ise sonra olacak" açıklamasını yapmıştı.

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade balayı pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı 1

43 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Kadir Taner Uçar ile çıktığı balayından fotoğraflar yayımladı.

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade balayı pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı 2

Cavadzade'nin yaptığı paylaşımlarda; çiftin baş başa romantik yemekler yediği, birlikte spor yaptığı ve tatilin keyfini çıkardığı görüldü.

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade balayı pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı 3

Nesrin Cavadzade'nin eşiyle yer aldığı romantik kareler, takipçilerinin beğenisini topladı.

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade balayı pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı 4

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade balayı pozlarıyla gündemde! Beğeni yağdı 5

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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