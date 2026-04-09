Daha 35 yaşındaydı... Game of Thrones oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

“Game of Thrones” dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, Kuzey İrlanda’da 35 yaşında hayatını kaybetti. Motor nöron hastalığıyla mücadele eden oyuncunun vefatı, eşi tarafından duyuruldu.

Daha 35 yaşındaydı... Game of Thrones oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.

HASTALIĞI 2023’TE TEŞHİS EDİLMİŞTİ

People dergisinin aktardığına göre, Patrick’e Şubat 2023’te kas fonksiyonlarını etkileyen motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Genç oyuncunun hastalıkla bir süredir mücadele ettiği öğrenildi.

Daha 35 yaşındaydı... Game of Thrones oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti 1

Oyuncunun eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Patrick’in hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Michael dün gece vefat etti… Ailesi ve arkadaşları yanındaydı, huzur içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
game of thrones
