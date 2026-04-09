Daha 35 yaşındaydı... Game of Thrones oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.

HASTALIĞI 2023’TE TEŞHİS EDİLMİŞTİ

People dergisinin aktardığına göre, Patrick’e Şubat 2023’te kas fonksiyonlarını etkileyen motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Genç oyuncunun hastalıkla bir süredir mücadele ettiği öğrenildi.

Oyuncunun eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Patrick’in hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Michael dün gece vefat etti… Ailesi ve arkadaşları yanındaydı, huzur içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.