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Daha başlamadan başroller projeyi bırakmıştı! Sevdam Karadeniz'e bakın kim getirildi

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacağı konuşulan Sevdam Karadeniz dizisi daha başlamadan kriz çıkmış dizinin başrolleri projeyi bırakmıştı. Dizinin erkek başrolü Emre Bey'in yerine getirilen isim belli oldu.

Daha başlamadan başroller projeyi bırakmıştı! Sevdam Karadeniz'e bakın kim getirildi
Öznur Yaslı İkier

NOW’ın yeni sezonda ekrana gelecek olan Mia Yapım imzalı dizisi “Sevdam Karadeniz”de yaşanan ayrılıklar herkesi şaşırtmıştı.

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacağı konuşulan dizi daha başlamadan krizlerle karşı karşıya kalmıştı.

Daha başlamadan başroller projeyi bırakmıştı! Sevdam Karadeniz e bakın kim getirildi 1

Dizinin başrolleri Emre Bey ve Aslıhan Malbora daha sete çıkmadan projeyi bırakmıştı. Daha önce Hercai’de Akın Akınözü ile Ebru Şahin’i başrol seçerek kariyerlerini dönüştüren Banu Akdeniz, Sevdam Karadeniz’in erkek başrolüne karar verdi.

BAŞROL BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Banu Akdeniz daha önce 2. erkek başrol karakter Barva Yeniceli için anlaştığı Erdem Adilce’yi başrole seçti.

Daha başlamadan başroller projeyi bırakmıştı! Sevdam Karadeniz e bakın kim getirildi 2

Son olarak “Delikanlı” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Adilce, temmuz ayında Trabzon Maçka’da sete çıkacak olan dizinin yeni Kuzey Alazlı’sı oldu. Dizinin başrol kadın oyuncusu ise henüz belli olmadı.

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emre bey Taşacak Bu Deniz
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