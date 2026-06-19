Daha yeni başladı! Muhtemel Aşk’ın birinci bölüm reytingleri belli oldu

Başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Show TV’nin MF Yapım imzalı yaz dizisi “Muhtemel Aşk”ın ilk bölümü dün akşam yayınlandı.

Altan Dönmez’in yönettiği dizi Tüm Kişiler’de 2.88 reytingle 6., AB’de 2.38 reytingle 7., ve ABC1’de 2.99 reytingle 5. oldu.

Dizide avukatlık bürosunu kurtarmak için yola çıkan Defne’nin hayatına giren Tolga ve Kadir’i bir araya getirme çabası renkli bir dille ele alınıyor.

MUHTEMEL AŞK OYUNCU KADROSU:

Dizinin kadrosunda; Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi isimler yer alıyor.