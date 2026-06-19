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Daha yeni başladı! Muhtemel Aşk’ın birinci bölüm reytingleri belli oldu

Show Tv ekranlarının merakla beklenen dizisi Muhtemel Aşk dün akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolleri paylaştığı dizinin reytingleri belli oldu.

Daha yeni başladı! Muhtemel Aşk’ın birinci bölüm reytingleri belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Show TV’nin MF Yapım imzalı yaz dizisi “Muhtemel Aşk”ın ilk bölümü dün akşam yayınlandı.

Altan Dönmez’in yönettiği dizi Tüm Kişiler’de 2.88 reytingle 6., AB’de 2.38 reytingle 7., ve ABC1’de 2.99 reytingle 5. oldu.

Daha yeni başladı! Muhtemel Aşk’ın birinci bölüm reytingleri belli oldu 1

Dizide avukatlık bürosunu kurtarmak için yola çıkan Defne’nin hayatına giren Tolga ve Kadir’i bir araya getirme çabası renkli bir dille ele alınıyor.

Daha yeni başladı! Muhtemel Aşk’ın birinci bölüm reytingleri belli oldu 2

MUHTEMEL AŞK OYUNCU KADROSU:

Dizinin kadrosunda; Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi isimler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtemel Aşk
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