Daha yeni başlamıştı! Aynadaki Yabancı dizisinde flaş gelişme

Atv'nin cumartesi akşamlarına damga vuran sezonun iddialı yapımlarından biri olan Aynadaki Yabancı dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin yönetmeni değişti.

Öznur Yaslı İkier

Asena Bülbüoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı “Aynadaki Yabancı” dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

atv’de cumartesi akşamları seyirciyle buluşan ve evladına kavuşmak için yüzünü değiştiren bir kadının savaşını anlatan dizinin yönetmeni değişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Teksöz 5. bölümden itibaren reji koltuğunu meslektaşı Ece Erdek Koçoğlu’na devrediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

