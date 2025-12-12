MAGAZİN

Ebru Şancı 250 gram havyarın fiyatını duyunca şoke oldu! 'İnsan tuvalete çıkmaya üzülür'

Bir dönem podyumların aranan mankenlerinden olan Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenip modelliği bıraktı. 3 çocuğu olan Şancı şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü isim 250 gram havyarın fiyatını paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Bir dönem mankenlik kariyeriyle adından söz ettiren Ebru Şancı 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilmişti.

Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra modelliği bıraktı. Yurt dışında gelinlik markası kuran üç çocuk annesi Şancı, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Uzun süredir Lonra'da olan Şancı daha önce bir paket üzümün 3 bin 450 TL, kavunun 6 bin 700 TL, 28 adet çileğin de 8 bin 250 TL'ye satıldığını takipçileriyle paylaşarak gündeme gelmişti.

'250 GRAM HAVYARIN FİYATI...'

Ebru Şancı şimdi de 250 gram havyarın fiyatını gösterdi. 250 gram havyarın 280 bin TL'ye satıldığını söyleyen Şancı, "Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür" dedi.

