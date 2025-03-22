Daha yeni başlamıştı... Reytinglere yenik düştü! Başka Bir Gün dizisi için final kararı verildi

Televizyon kanallarında final haberleri peş peşe gelmeye başladı. Atv Zembilli dizisinden sonra yeni projesi Başka Bir Gün için de final kararı verdi.

Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerin yer aldığı dizi daha yeni başlamasına rağmen istediği başarıyı alamadı.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak 8. bölümle izleyicisinin karşısına çıkan Başka Bir Gün dizisinin 10. bölümle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi.

BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyordu.