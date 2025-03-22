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Daha yeni başlamıştı... Reytinglere yenik düştü! Başka Bir Gün dizisi için final kararı verildi

Ekranlarda adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Kanal yönetimleri reytingleri düşük gelen yapımlara acımıyor ve hemen final kararı alıyor. Atv Zembilli'den sonra yeni dizisi Başka Bir Gün için de final kararı aldı.

Daha yeni başlamıştı... Reytinglere yenik düştü! Başka Bir Gün dizisi için final kararı verildi
Öznur Yaslı İkier

Televizyon kanallarında final haberleri peş peşe gelmeye başladı. Atv Zembilli dizisinden sonra yeni projesi Başka Bir Gün için de final kararı verdi.

Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerin yer aldığı dizi daha yeni başlamasına rağmen istediği başarıyı alamadı.

başka bir güm

FİNAL KARARI VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak 8. bölümle izleyicisinin karşısına çıkan Başka Bir Gün dizisinin 10. bölümle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi.

BAŞKA 2

BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyordu.

BAŞKA 3

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Ezgi Mola Salih Bademci Başka Bir Gün dizisi
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