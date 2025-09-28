Daha yeni evlenmişti! Sitare Akbaş hamile mi? Karnını gösterip...

'Akasya Durağı', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Sen Çal Kapımı', 'Kızıl Goncalar' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu 3 Ağustos 2025'te evlendi.

Düğünün üzerinden çok geçmeden ünlü çifte ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada Sitare Akbaş'ın hamile olduğu konuşulmaya başlandı.

Akasya Durağı'nın Zeyno’su olarak hafızalara kazınan Sitare Akbaş iddialara yanıt verdi.

Konuya ilişkin sorular üzerine karnını gösteren Akbaş, “Hamile değilim arkadaşlar, olursam mutlulukla söyleyeceğim” dedi.

Güzel oyuncu eşiyle balayına çıkamadıklarını da ifade etti. Akbaş "Biraz yoğunuz gelecek yaza artık" dedi.