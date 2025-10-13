Damla Ersubaşı umreye gitti, tesettürlü poz! "Geldikten sonra oralarını buralarını açarlar" yorumu kızdırdı

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu.

Bu süreçte açıklamalar yapan ve eski eşiyle davalık olan Ersubaşı şunları söylemişti:

"Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Beni tehdit etti. 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Çocuklarımı aldı."

Uzun süredir gözlerden uzak olan isim son olarak ise umreye gitti. Umreden paylaşım yapan ve tesettürlü halini sosyal medyada yayınlayan oyuncuya hem olumlu hem olumsuz yorumlar vardı.

Bir takipçi ise Damla Ersubaşı'na "Oraya giderler geldikten sonra tekrar oralarını buralarını açarlar e ne anladınız o zaman hep gösteriş?" eleştirisinde bulundu.

Bu yoruma sinirlenen oyuncu ise "Oofff sıktı ama bu muhabbet artık yeni şeyler düşünüp yazın, sen de git de inşallah dönünce şaşıralım" diyerek tepki gösterdi.