MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Damla Ersubaşı umreye gitti, tesettürlü poz! "Geldikten sonra oralarını buralarını açarlar" yorumu kızdırdı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı umreye gitti ve tesettürlü pozlarını paylaştı. Ersubaşı'nın pozlarına gelen yorumlardan bir tanesi ise oyuncuyu kızdırdı.

Damla Ersubaşı umreye gitti, tesettürlü poz! "Geldikten sonra oralarını buralarını açarlar" yorumu kızdırdı
Kubra Akalın

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu.

Bu süreçte açıklamalar yapan ve eski eşiyle davalık olan Ersubaşı şunları söylemişti:

"Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Beni tehdit etti. 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Çocuklarımı aldı."

Damla Ersubaşı umreye gitti, tesettürlü poz! "Geldikten sonra oralarını buralarını açarlar" yorumu kızdırdı 1

Uzun süredir gözlerden uzak olan isim son olarak ise umreye gitti. Umreden paylaşım yapan ve tesettürlü halini sosyal medyada yayınlayan oyuncuya hem olumlu hem olumsuz yorumlar vardı.

Damla Ersubaşı umreye gitti, tesettürlü poz! "Geldikten sonra oralarını buralarını açarlar" yorumu kızdırdı 2

Bir takipçi ise Damla Ersubaşı'na "Oraya giderler geldikten sonra tekrar oralarını buralarını açarlar e ne anladınız o zaman hep gösteriş?" eleştirisinde bulundu.

Bu yoruma sinirlenen oyuncu ise "Oofff sıktı ama bu muhabbet artık yeni şeyler düşünüp yazın, sen de git de inşallah dönünce şaşıralım" diyerek tepki gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Hepsi fay hattı" üzerinde deyip yazlığını terk etti!"Hepsi fay hattı" üzerinde deyip yazlığını terk etti!
Konuşanlar'a katılıp "Kaçakçıyım" dedi! Hasan Can Kaya "Tutuklanırsın" deyince...Konuşanlar'a katılıp "Kaçakçıyım" dedi! Hasan Can Kaya "Tutuklanırsın" deyince...

Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.