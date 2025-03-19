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Danilo Zanna eski eşi Tuğçe Demirbilek'e 60 bin TL yoksulluk nafakası ödeyecek! İştirak nafakası ise...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 10:43
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MasterChef Türkiye ile tanınan İtalyan şef Danilo Zanna'ya eski eşi Tuğçe Demirbilek nafaka davası açmıştı. Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e aylık 60 bin lira nafaka ödemesine karar verildi. Ayrıca 30 bin TL iştirak nafakası da ödeyecek.

Danilo Zanna eski eşi Tuğçe Demirbilek'e 60 bin TL yoksulluk nafakası ödeyecek! İştirak nafakası ise...

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek arasında süren nafaka davasında karar çıktı.

Danilo şef ve Demirbilek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2021 yılında görülen boşanma davasında anlaşmalı olarak boşanırken, mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı vermişti. Danilo Zanna böylelikle istediği zaman çocuğunu görebilecek, oğlunun eğitim ve tüm masraflarını karşılaması kararlaştırılmıştı.

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2012 yılında evlendiği Tuğçe Demirbilek ile 2021 yılında boşanan Danilo Zanna, nafaka konusunda eski eşiyle anlaşmaya varamadı. Eski eş ünlü şefe nafaka davası da açtı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e aylık 60 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. Ünlü şef 12 yaşındaki oğlu Zeno için de 30 bin iştirak nafakası ödemesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna
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