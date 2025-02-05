Danilo Zanna'nın İstanbul'daki mekanından adisyon sosyal medyaya düştü! Çayın fiyatını görenler dayanamadı

MasterChef jürisi Danilo Zanna yeni mekanıyla son dönemde merak ediliyor. Bağdat Caddesi'nde yeni bir mekan açan MasterChef jürisi "Orada Milano konsept yapıyoruz. Çok güzel olacak" demişti.

"Aslında İtalya’da bir börekçi açmayı hayal ediyorum. İnanılmaz tutacağını düşünüyorum. Ben İtalya’da Türkiye’de olduğu kadar meşhur değilim ama popülaritem de hızla artıyor" diyen Danilo Zanna'nın mekanından bir adisyon sosyal medyada paylaşıldı.

İki kişilik adisyon sosyal medyada paylaşılınca MasterChef jürisinin mekanı yeniden gündeme geldi.

Onedio'da yer alan adisyonda gelen 3674 TL'lik hesap ve ikramlar dikkat çekti. Danilo Şef'in açık mutfak kullanılan restoranında kruvasanlar meşhur olsa da çayın fiyatı konuşuldu.

Fiyatlar kimine göre normal iken kimine göre de fazlaydı. Çayın fiyatının 85 TL olmasına ise yorum yağdı.



Sosyal medyada "Çaya bak yuh", "Çayın maliyeti o kadar mı rezillik", "Gelinen süreçte çay bile 85 TL" yorumları yapılırken genel olarak fiyatlara ise "Normal geldi bana", "Ne var fiyatlarda normal" denildi.