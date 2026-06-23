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Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Açıklama geldi...

Özel hayatı, açıklamaları ve estetikleriyle magazin manşetlerinden bir an olsun düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic apar topar ameliyata alındı.

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Açıklama geldi...
Öznur Yaslı İkier

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Acil olarak ameliyata alınan fenomen, açıklamada bulundu.

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Açıklama geldi... 1

Bilic, paylaşımında "Bir önceki storyden sonra acil ameliyata alındım" ifadelerine yer verdi. Danla Bilic, neden ameliyat olduğunu açıklamadı.

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Açıklama geldi... 2

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

4 yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemle adeta ölümden dönmüştü. Kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olmasıyla yıllardır zor günler geçiren ünlü fenomen "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek uyarılarda bulunmuştu.

Danla Bilic bu işlemin ardından defalarca ameliyat masasına yattı ve
birçok kezdolgu temizletme ameliyatı oldu.

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Danla Bilic
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