Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Açıklama geldi...

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Acil olarak ameliyata alınan fenomen, açıklamada bulundu.

Bilic, paylaşımında "Bir önceki storyden sonra acil ameliyata alındım" ifadelerine yer verdi. Danla Bilic, neden ameliyat olduğunu açıklamadı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

4 yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemle adeta ölümden dönmüştü. Kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olmasıyla yıllardır zor günler geçiren ünlü fenomen "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek uyarılarda bulunmuştu.

Danla Bilic bu işlemin ardından defalarca ameliyat masasına yattı ve

birçok kezdolgu temizletme ameliyatı oldu.