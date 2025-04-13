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Danla Bilic Berk Çetin tarafından darp edildikten sonra ilk kez görüntülendi! Yüzünün hali ve açıklaması dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp eden eski sevgili Berk Çetin tutuklandı. Darp edilen fenomen tutuklanmanın ardından görüntülenince kısa bir açıklama yaptı. Danla Bilic'in yüzündeki darp izleri de dikkat çekti.

Danla Bilic Berk Çetin tarafından darp edildikten sonra ilk kez görüntülendi! Yüzünün hali ve açıklaması dikkat çekti
Kubra Akalın

Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradığını açıklayarak gündeme geldi. Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic'in darp görüntüleri de kan dondurdu.

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Danla Bilic'in şikayetinin ardından Denizli'de yakalanan eski sevgili Berk Çetin tutuklandı.

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Danla Bilic, Berk Çetin'in tutuklanmasının ardından ilk kez Gazete Magazin'den Serkan Kazancı'ya konuştu. Danla Bilic'in yüzündeki darp izleri dikkat çekerken fenomen isim "Gördüklerinizde fazla yok eksik var. İfadesini de gördüm; kamera kayıtlarından sonra yalan olduğu ortaya çıktı" dedi.

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Danla Bilic "Bu kadar evime girip çıkabilen bu kadar sistematik takip, taciz, iftira, darp hiç başıma gelmedi" ifadelerini kullandı.

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Danla Bilic
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