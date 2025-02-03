Danla Bilic en yakın dostu Ala Tokel'i sildi! Bomba mesaj ortaya çıktı

Sosyal medya dünyasında her zaman dikkat çeken isimler olan Danla Bilic ve Ala Tokel yakın dostluklarıyla sık sık gündeme geliyor. Tatile beraber giden, sevgilileriyle birlikte buluşan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki fenomenin dostluğuna nazar değdi.

CEMAL CAN DA TAVIR ALDI

Danla Bilic ve Tokel, birbirlerini takipten çıkararak şaşırttı. Bu adım, ikilinin arasında "küslük" olduğu yönündeki iddiaları gündeme getirdi. İki ünlü ismin arasındaki takip kopuşunun ardından, Danla Bilic'in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven de Ala Tokel'i takip etmeyi bıraktı.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü isimlerin arasındaki bu gelişmenin sebebini merak ediyordu. Danla Bilic bir açıklama yapmasa da sosyal medyada bir kişiye mesaj atarak bu duruma noktayı koydu.

DANLA BİLİC VE ALA TOKEL NEDEN KÜSTÜ?

Instagram'da birkahvebingiybett ismini kullanan içerik üreticisine yaşananlara dair bir açıklama yapan Danla, "Sadece şunu bil her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok" dedi.